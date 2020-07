Piazza Affari in rosso: Ftse Min -3,3%. Eni guida i ribassi del comparto oil

simone borghi 30 luglio 2020 - 17:49

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude in deciso ribasso, una seduta partita male e finita peggio. Complice la discesa di Wall Street dopo il crollo storico del Pil degli Stati Uniti nel secondo trimestre per effetto del Covid (-32,9% su base annualizzata). Il tonfo era ampiamente atteso, ma ha comunque peggiorato l'umore degli investitori già provati dalla caduta del Pil della Germania e da alcune deboli trimestrali societarie. Come se non bastasse, un tweet di Donald Trump ha instillato il dubbio di un possibile rinvio delle elezioni presidenziali del 2020 a causa del coronavirus, facendo scivolare in secondo piano il messaggio accomodante arrivato ieri sera della Federal Reserve (Fed).In questo quadro l'indice Ftse Mib ha chiuso con un ribasso del 3,28% a 19.228,47 punti in una seduta caratterizzata da una raffica di trimestrali. Nessun titolo del paniere principale è riuscito a strappare segno più. Solo Prysmian è riuscita a chiude sulla parità. La peggiore è stata Eni che ha guidato al ribasso il comparto oil, nel giorno dei conti. Nel secondo trimestre del 2020 il gruppo del Cane a sei zampe ha riportato una perdita netta di 4,41 miliardi di euro, contro l'utile da 0,42 miliardi del corrispondente periodo del 2019. I risultati sono stati penalizzati dall’effetto Covid e dalle condizioni di oversupply di petrolio e gas. Il titolo ha segnato a fine giornata un tonfo del 7%, seguita da Saipem, in ribasso del 6,5%.Tra le peggiori anche le banche, con Unicredit in calo del 4,9%. Il comparto bancario è stato penalizzato sui listini d'Europa dal gruppo britannico LLoyds dopo una perdita al lordo delle imposte nel primo semestre del 2020, e dalla spagnola Bbva che ha riportato un -50% circa dell’utile netto del secondo trimestre.