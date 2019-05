Piazza Affari in risalita, bene banche ed Eni. Spread giù prima di asta Btp

Titta Ferraro 30 maggio 2019 - 09:18

Primi scorci della penultima seduta di maggio con Piazza Affari che tenta la risalita dopo i tre passi falsi consecutivi post-elezioni. L'indice Ftse Mib sale dello 0,63% a quota 20.126 punti risalendo sopra la soglia dei 20mila punti violata al ribasso ieri in chiusura.Tra i singoli titoli si conferma il tentativo di ripresa delle banche con la sponda dello spread che viaggia in moderato calo sotto i 280 pb. Unicredit e UBI Banca sono in rialzo di oltre l'1%, meglio fa Banco BPM con +1,67%. Tra i migliori anche Eni (+1,1%) che ieri aveva pagato dazio complice la forte discesa del prezzo del petrolio. Tra i pochi titoli in affanno spicca Campari (-2,07% a 8,72 euro) che paga il taglio di rating da equalweight a underweight deciso da Morgan Stanley.Oggi attesa per l'asta Btp con l'offerta da parte del Tesoro di Btp a 5 e 10 anni. Ieri positivi riscontri dall'asta Bot a sei mesi con rendimento di assegnazione rimasto in negativo.