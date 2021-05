Piazza Affari in corsa con Enel e Stellantis a metà seduta, arranca Unicredit

Titta Ferraro 21 maggio 2021 - 13:23

MILANO (Finanza.com)

Giro di boa di seduta tonico per Piazza Affari che risulta la migliore al momento tra le Borse europee. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,67% a quota 24.867 punti. Messe per il momento in secondo piano le paure legate al rischio che l'inflazione possa costringere la Fed a rivedere la sua politica monetaria, avviando il tapering, oggi l'ottimismo nel Vecchio Continente è alimentato dai riscontri oltre le attese del Pmi servizi dell'area euro a maggio, in scia alle riaperture.Tra i titoli del paniere principale, si segnala Enel con un +1,3% che dà seguito all'ascesa della vigilia. Bene anche il comparto auto con Stellantis +1,54% e Ferrari è1,7%.Sul versante opposto, invece, Unicredit con -0,72% dopo che dal decreto Sostegno Bis non è arrivata l'attesa modifica relativa alla soglia di conversione delle DTA in crediti fiscali in caso di aggregazioni. Anche per quanto riguarda l'estensione dei termini del beneficio, l'unica novità del Decreto è che la business combination venga deliberata 'dall'organo amministrativo competente' entro il 31 Dicembre 2021 (rispetto alla precedente versione che prevedeva la delibera da parte dell'assemblea dei soci).Infine poco mossa DiaSorin (+0,04%) dopo aver annunciato questa mattina di aver lanciato un nuovo test per l'identificazione rapida delle mutazioni associate alle varianti Covid, inclusa quella indiana.