Piazza Affari in altalena dopo rally: bancari sorvegliati speciali per nodo dividendi

Daniela La Cava 25 novembre 2020 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Tutto da rifare a Piazza Affari. Dopo un avvio in territorio positivo la Borsa di Milano ha ben presto cambiato passo, con l'indice Ftse Mib che ora cede lo 0,04% a quota 22.135 punti e riprende fiato dopo il rally della vigilia. Ieri il Ftse Mib aveva archiviato la seduta sopra la soglia dei 22mila punti (+2,04% a 22.145 punti) per la prima volta dal 27 febbraio scorso. A Wall Street, il Dow Jones e l'S&P 500 hanno terminato ieri sera su nuovi massimi. In particolare, il Dow Jones ha testato e superato la soglia dei 30.000 punti per la prima volta in assoluto, chiudendo in rialzo dell'1,54%), a 30.046,24 punti. Oltre che al vaccino contro il Covid, su cui stanno lavorando Pfizer-BioNtech, Moderna e Oxford University-AstraZeneca, l'azionario globale guarda con ottimismo alla transizione dall'amministrazione di Donald Trump a quella del presidente neo-eletto Joe Biden e la scelta di quest'ultimo di mettere al timone del dipartimento del Tesoro Usa l'ex presidente della Federal Reserve, Janet Yellen.Tra i singoli titoli del paniere principale conquista la vetta Recordati seguita da Amplifon e DiaSorin che mostrano un rialzo di oltre l'1,5 per cento. Si muove in leggero rialzo Snam (+0,08%) nel giorno della presentazione del piano strategico 2020-2024.Sul fondo del listino il comparto bancario che vede tra le peggiori Bper e Banco Bpm che cedono rispettivamente lo 0,7% e lo 0,6%. Per il settore si guarda al nodo dividendi che con la Bce che potrebbe autorizzare il pagamento delle cedole nel 2021. Le banche dell'Eurozona potrebbero tornare a erogare i dividendi a partire dal prossimo anno, ma con un se: dovranno riuscire a convincere le autorità di vigilanza che i loro bilanci siano sufficientemente solidi da riuscire a contrastare gli effetti economici e finanziari provocati dalla pandemia del coronavirus.Giù anche Cnh Industrial che lascia sul terreno oltre l'1 per cento. Quest'ultima ha annunciato il lancio di un’emissione obbligazionaria in euro di ammontare pari a 750 milioni. I titoli avranno scadenza al 1° aprile 2024, con prezzo di emissione pari al 99,910% del valore nominale. Il regolamento è atteso per il giorno 1° dicembre 2020.