Piazza Affari e Btp in surplace aspettando voto Rousseau, d-day per CNH

Titta Ferraro 3 settembre 2019 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ritraccia leggermente in attesa di novità dal fronte politico. L’indice Ftse Mib, dopo l'avvio positivo di settembre, cede lo 0,22% a quota 21.405 punti. Le prossime ore saranno decisive per il tentativo del premier incaricato Giuseppe Conte di formare un nuovo esecutivo con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Oggi ci sarà il voto sulla piattaforma Rousseau dove gli iscritti grillini si esprimeranno sull’accordo di governo con i dem.Lo spread, sceso con decisione ieri a 165 pb, oggi risale in area 168 pb. Male FCA (-0,57%) con ennesimo mese debole per le immatricolazioni Italia. Lieve calo per CNH (-0,17%) reduce dal rally delle ultime sedute. Oggi ci sarà a new York il Capital Market Day. Si guarda al possibile scorporo sia dei camion che della divisione Powertrain. "Nel complesso, dal punto di vista degli investitori, la combinazione e la separazione di Iveco e FPT Industrial sono più significativi e accattivanti dello spin-off della sola Iveco", argomentavano ieri gli analisti di Banca IMI.