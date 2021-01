Piazza Affari e Borse europee viste in calo, timori Covid e tema politico in primo piano

Daniela La Cava 15 gennaio 2021 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee si preparano ad aprire in calo, dopo la chiusura in rosso dell’indice giapponese Nikkei e i movimenti in calo dei future Usa. E questo nonostante le positive notizie arrivate dall'America con il presidente Usa neoeletto, Joe Biden, che ha presentato il piano di stimoli anti-Covid 19 del valore di $1,9 trilioni. La proposta, che porta il nome di American Rescue Plan, comprende misure a sostegno delle famiglie e le imprese, con l'intento di fornire aiuti fino a quando i vaccini saranno stati distribuiti in modo ampio.Lo scenario ancora una volta è dominato dalle notizie poco rassicuranti in arrivo dall'aumento di casi di contagi da Covid-19 nel mondo. E risuona ancora l'avvertimento dei giorni scorsi dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che ha dichiarato che "il secondo anno della pandemia di coronavirus potrebbe essere più complicato del primo", nonostante l'avvio delle campagne di vaccinazione in 40 paesi in tutto il mondo, soprattutto in Europa, Stati Uniti e alcuni paesi dell'America Latina. In particolare, Mike Ryan, direttore esecutivo del programma per le emergenze sanitarie dell'Oms, ha affermato che "il secondo anno della pandemia potrebbe essere più difficile del primo dato il modo in cui il nuovo coronavirus si sta diffondendo, in particolare nell'emisfero settentrionale con la circolazione di varianti più infettive".Si prospetta un finale d'ottava ricco di appuntamenti. Si comincia in mattinata con la pubblicazione dell’aggiornamento mensile da parte di Bankitalia con il debito pubblico italiana e con la bilancia commerciale della zona euro. Per gli Stati Uniti diversi i dati in uscita, tra cui le vendite al dettaglio, la produzione industriale e la fiducia dei consumatori calcolata dall'università del Michigan. Entra nel vivo oggi con i risultati delle principali banche americane la stagione degli utili: in calendario i conti di JP Morgan, Wells Fargo e Citigroup. Infine, si guarda sempre alle vicende politiche italiane, con la crisi di governo in atto.