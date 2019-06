Piazza Affari corre con Fca e Mediaset, banche guardano allo spread

Titta Ferraro 10 giugno 2019 - 09:45

MILANO (Finanza.com)

Intonazione più che positiva per Piazza Affari in avvio della nuova ottava. Il Ftse Mib, reduce da ben quattro rialzi nelle ultime 5 sedute, segna un progresso dello 0,4% a quota 20.442 punti. La seduta odierna è partita nel migliore dei modi sotto la spinta dell'annuncio del presidente americano Donald Trump che ha deciso di rinunciare di imporre i dazi contro il Messico, che sarebbero scattati oggi. Sullo sfondo rimane poi l'aspettativa di un abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Sull'obbligazionario i Btp continuano il momento positivo con rendimento del decennale sceso al 2,36% e spread a cavallo di quota 260 pb. Gli investitori guardano alle parole di apertura al dialogo con l'Ue da parte dei vertici del governo. Il premier Conte sottolinea l'intenzione di condurre insieme al ministro Tria il negoziato "senza distonie e cacofonie" al fine di evitare la procedura di infrazione.Distensione sul fronte spread che aiuta le banche: iralzi di oltre lo 0,5 per cento per Banco BPM, UBI e Unicredit.Rialzo sostenuto sul Ftse Mib per il titolo FCA (+2,45% a 11,96 euro) che ha stretto una partnership con Aurora Innovation, fornitore di sistemi self-driving, per sviluppare e implementare la tecnologia autonoma sui veicoli commerciali. Intanto le frizioni tra Renault e Nissan potrebbero rimettere in gioco l'ipotesi di fusione Fca-Renault.Fuori dal Ftse Mib spicca il balzo di oltre il 5% di Mediaset che venerdì sera ha annunciato il via libera dai consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset Espana alla fusione delle due società nella nuova holding MFE - Media for Europe, confermando così la volontà del gruppo di Cologno Monzese di dare vita a un polo televisivo paneuropeo. Una volta completata l'operazione, la sede legale sarà in Olanda, la residenza fiscale in Italia e la quotazione sarà sulla Borsa italiana e quella spagnola. Ogni azionista Mediaset riceverà una azione MFE per ogni titolo posseduto. Ogni azionista Mediaset Espana riceverà 2,33 azioni MFE per ogni titolo posseduto.