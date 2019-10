Piazza Affari conquista nuovi massimi annui, Unicredit la banca migliore

simone borghi 15 ottobre 2019 - 17:03

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ingranato la marcia nel pomeriggio con l’indice Ftse Mib che sale dell’1,3% raggiungendo nuovi massimi annui a 22.391 punti. Si prospetta quindi una chiusura sui livelli da record nel 2019 per l’indice italiano che aggiornerebbe così il picco massimo del 25 luglio a 22.357 punti. A fare da traino del Ftse Mib sono i bancari, tra cui spiccano le performance di Banco Bpm, UniCredit, Ubi banca e Bper Banca che guadagnano tra il 2,5 e il 3%.In generale sui mercati azionari prevale un cauto ottimismo dopo l’apertura in territorio positivo di Wal Street in scia alle dichiarazioni del segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin, secondo cui i colloqui della scorsa settimana fra Stati Uniti e Cina hanno portato progressi significativi e a novembre potrebbe essere siglato un primo accordo. Oggi è iniziata la nuova stagione delle trimestrali negli Stati Uniti con i conti di BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Citigroup e Wells Fargo.