Piazza Affari con vento in poppa: banche e finanziari attesi protagonisti nell'ultimo scorcio 2021

Daniela La Cava 12 agosto 2021 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

"È evidente che il vento sull’Italia stia cambiando: ci sarà un forte ritorno degli investitori internazionali che darà una spinta al mercato già galvanizzato, come testimoniano le ottime performance del primo semestre 2021, con Bpm che per esempio ha segnato un rialzo del 50%", commenta Gianni Bizzarri, amministratore delegato di Banca Ifigest e fondatore di Fundstore, sottolineando che "le banche e i titoli finanziari potrebbero diventare i protagonisti dell’ultimo trimestre dell’anno". Bizzarri ricorda inoltre che stanno per arrivare i fondi del Recovery Plan "che daranno un boost a molteplici settori dell’economia del nostro Paese".