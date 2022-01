Piazza Affari chiude male: STM -4,5%, si salva Enel

Titta Ferraro 10 gennaio 2022 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Incipit di settimana con segno meno per Piazza Affari. Dopo una prima parte di giornata sostanzialmente positiva, il Ftse Mib chiude a 27.353 punti, in calo dello 0,96%. A pesare è la nuova salita dei rendimenti dei Treasury a 10 anni che oggi hanno superato l'1,8% per la prima volta dal gennaio del 2020. Gli analisti di Goldman Sachs prevedono che la Federal Reserve alzerà i tassi sui fed fund quattro volte quest'anno e inizierà a ridurre il bilancio prima del previsto. I rapidi progressi nel mercato del lavoro statunitense e i segnali da falco arrivati dalle minute del Federal Open Market Committee del 14-15 dicembre suggeriscono una normalizzazione più rapida", asserisce Goldman Sachs che ai rialzi più previsti a marzo, giugno e settembre adesso ha aggiunto anche un 4° aumento del costo del denaro a dicembre.Il sell-off pronunciato sui tecnologici pesa su STM che cede il 4,53% a 42,37 euro. Molto male a -4% circa Intermpump. Il ceo Montipò teme più la pandemia e i possibili impatti sui lockdown piuttosto che l’inflazione, gestibile con incrementi prezzo. Sul target strategico di 2 mld di euro di vendite, Montipò vede un obiettivo raggiungibile nel 2023 rispetto al consensus di fatturato di 1,57 mld al 2021 e 1,85 mld al 2022. A detta degli analisti di Equita l’obiettivo è alla portata considerando che ci sarà molto probabilmente ulteriore M&A.Peggior titolo di giornata è stato Nexi con -4,77%. Tra i peggiori anche Diasorin con -4,33%. Tra le banche Bper strappa un moderato rialzo (+0,34%) in attesa degli sviluppi sul fronte Carige con le ultime indiscrezioni che parlano di un rilacio dell'offerta da parte della banca modenese.Calo dell'1,82% per Ferrari dopo l'annuncio della nuova struttura organizzativa volta a rendere la società più pronta a cogliere le prossime opportunità. “Vogliamo spingere più avanti i confini in tutte le aree, utilizzando la tecnologia in una modalità unica e propria di Ferrari”, ha dichiarato Benedetto Vigna, CEO di Ferrari.Si segnala in positivo il +0,3% di Enel che si riavvicina ai 7 euro con Goldman Sachs che la indica tra le sue utility preferite per il 2022. Intanto le ultime indicazioni stampa vedono il governo al lavoro per ulteriori stanziamenti per 3 mld di euro per ridurre il peso dell'aumento delle bollette. Gli analisti non si aspettano impatti rilevanti per le società del settore energia.Bene anche Leonardo con +1,86%. A dare slancio al titolo è la decisione del governo di stanziare 2 miliardi per il programma Tempest, il nuovo cacciabombardiere lanciato nel 2018 da Italia, Regno Unito e Svezia. La cifra stanziata riguarda prima fase del programma prevede la valutazione, l'analisi e la progettazione preliminare.