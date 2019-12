Piazza Affari chiude in territorio negativo. Bene Fca nel giorno della fusione con PSA

Alessandra Caparello 18 dicembre 2019 - 17:45

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari chiude oggi in territorio negativo a -0,01% con il Ftse Mib a quota 23.628,87 punti. Occhi puntati su Fca che insieme a Peugeot S.A. ('Groupe PSA') ha firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business per creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato.L'aggregazione proposta darà vita a un gruppo leader nel settore con team, competenze, risorse e dimensioni in grado di cogliere con successo le opportunità offerte da questa nuova era della mobilità sostenibile". E' quanto si legge nel comunicato congiunto delle due società. Il titolo di Fiat Chrysler oggi chiude la seduta a +0,04%.In cima al listino principale di Piazza Affari guadagnano Poste (+1,28%), Eni (+0,85%) mentre calano Tenaris (-0,20%) e Saipem (-0,44%). Chiude a +0,63% Tim nella giornata del Cda come riportato dal Corriere della Sera aggiungendo che il progetto di accordo per la creazione di un'unica rete con Open Fiber sembra essere in stand-by.