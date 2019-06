Piazza Affari chiude giugno con il sorriso, Prysmian la migliore

Titta Ferraro 28 giugno 2019 - 17:44

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta di giugno e del primo semestre dell'anno con prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. In attesa dei riscontri in arrivo dal G20 di Osaka e dal summit Ue, l'indice Ftse Mib ha chiuso in progresso dello 0,59% a quota 21.234 punti.Chiusura in rialzo di oltre l'1% per Atlantia, che era partita in calo complice il nuovo affondo di Luigi Di Maio. Il vice premier ha definito 'decotta' la società controllata dai Benetton ritenendo che una volta perse le concessioni autostradali "l'azienda perderà valore in Borsa". Poi sono arrivate le parole di Salvini che hanno rasserenato il clima sul titolo della controllante di Autostrade per l'Italia.Miglior titolo oggi pè stato quello della Juventus (+2,5%) con l'affare De Ligt che appare in dirittura d'arrivo. Molto bene anche Fineco con oltre +2%. Rialzo del'1,4% per Prysmian che si distingue come il miglior titolo di giugno con oltre +20%.