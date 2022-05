Piazza Affari chiude bene, Saipem (+8,7%) miglior titolo sul Ftse Mib

Titta Ferraro 26 maggio 2022 - 17:42

MILANO (Finanza.com)

Giovedì con intonazione positiva per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna a fine giornata +1,3% a quota 24.565 punti. Ieri sera i verbali dell'ultimo incontro della Federal Reserve hanno indicato l'intenzione di apportare ulteriori rialzi dei tassi di 50 pb nei prossimi meeting. Oggi dagli Stati Uniti indicazioni non confortanti dal fronte macro con il PIL del primo trimestre rivisto al ribasso a -1,5% annualizzato, mentre le richieste di sussidi di disoccupazione settimanali sono scese più del previsto.Sul parterre di Piazza Affari si è mossa bene Enel chiudendo a +0,85%. Miglior performer del Ftse Mib è stata Saipem con +8,7% in scia alla promozione ad add (dal precedente sell) da parte di AlphaValue/Baader.In spolvero oggi anche i testimonial del risparmio gestito con oltre +4% per Banca Generali, +2,79% per Azimut e +3,18% Banca Mediolanum. I dati Assogestioni hanno evidenziato ad aprile il venticinquesimo mese consecutivo di raccolta positiva per i fondi aperti, con flussi netti per 1,6 miliardi di euro, cifra che porta l’ammontare sottoscritto da inizio anno per questa categoria a 14,4 miliardi di euro.Seduta dai due volti per STM (+1,8%) che si è risollevata sul finale dopo una prima parte di giornata difficile in scia alle indicazioni arrivate da Nvidia con guidance sui ricavi del trimestre in corso sotto le attese. Inoltre le ultime indiscrezioni di Bloomberg che vedono Apple mantenere la produzione di smartphone 2022 stabile complice un mercato più difficile e impegnativo.