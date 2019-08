Piazza Affari chiude bene, Bper e Prysmian le migliori. Inciampa Tenaris

Titta Ferraro 1 agosto 2019 - 17:48

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari in corsa nella prima seduta di agosto. Il Ftse Mib ha segnato un rialzo dello 0,69% a 21.567 punti, dopo aver guadagnato circa mezzo punto percentuale nella seduta di ieri. I mercati Ue hanno messo in secondo piano la fredda accoglienza di Wall Street alla decisione della Federal Reserve che ha abbassato i tassi di interesse per la prima volta in 11 anni. A far sorridere Piazza Affari & co. è stato soprattutto il rally delle banche a seguito dei riscontri oltre le attese di Societe Generale.Tra le banche ha primeggiato Bper (+2,67%) che il 7 agosto diffonderà i conti trimestrali. Oltre +2% per Intesa Sanpaolo che ha riportato un utile netto in crescita a 1.216 milioni di euro nel secondo trimestre 2019, +31% rispetto al secondo trimestre 2018. Il consensus Bloomberg era fermo a 908 mln di euro.Top performer è stata Prysmian (+3,5%), scattata a seguito della diffusione dei conti trimestrali.In fondo al listino principale di Piazza Affari troviamo invece Tenaris (-4,08%) che ha annunciato numeri in miglioramento nel secondo trimestre 2019, in linea con la tendenza dei primi tre mesi dell'anno. I vertici di Tenaris prevedono però che nel terzo trimestre del 2019 le vendite saranno influenzate da un calo dei prezzi di vendita, da fattori stagionali e dall'impatto dei lavori di manutenzione, in particolare in Messico.