Piazza Affari chiude a -0,89%, Saipem il titolo peggiore sul Ftse Mib

Titta Ferraro 18 maggio 2022 - 17:46

MILANO (Finanza.com)

Giornata negativa per Piazza Affari che si accoda ai ribassi di Wall Street. Il Ftse Mib segna in chiusura -0,89% a 24.085 punti.Forti cali per i titoli oil con Saipem peggior titolo di giornata a oltre -5%. Male anche TIM con -2,95% a Moncler a oltre -3%.Tra le banche movimento al rialzo per Unicredit (+2,05%) oggi il Financial Times ha riferito circa l'intenzione a inizio anno del ceo Andrea Orcel di avviare discussioni informali con il suo omologo di Commerzbank, Manfred Knof, su una potenziale combinazione della controllata tedesca HypoVereinsbank con la seconda banca tedesca. Poi lo scoppio del conflitto in Ucraina ha bloccato sul nascere ogni tipo di ragionamento.Bene Snam (+1,26%) che ha firmato un contratto con Golar che prevede l'acquisto della nave metaniera “Golar Arctic”, previa conversione in unità di stoccaggio e rigassificazione (FSRU), da installare nell’area portuale di Portovesme, in Sardegna, come previsto dal progetto per l’approvvigionamento energetico dell’isola. Il contratto ha un valore complessivo di 269 milioni di euro e la consegna della nave FSRU è prevista entro circa due anni.