Piazza Affari cauta nel giorno di Biden a Bruxelles, corre Enel

Titta Ferraro 24 marzo 2022 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Avvio in moderato rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib, reduce dal calo dell'1% della vigilia, sale dello 0,14% a quota 24.332 punti. Si muove bene Enel a 1,5%, seguita da Moncler a +1,1%; sul fronte opposto tra le big perdono quota Stellantis a -1,01% e Leonardo -0,77%.Oggi riflettori puntati su Bruxelles con il presidente americano, Joe Biden, che parteciperà a diversi incontri nel corso della giornata con i suoi alleati occidentali (UE; NATO e G7) con focus su possibili sanzioni aggiuntive contro la Russia, e in particolare il suo settore energetico.