Piazza Affari cauta in avvio, la migliore è Moncler

19 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

Partenza in altalena per Piazza Affari. Dopo un avvio in territorio negativo, ora il Ftse Mib sta cautamente guadagnando terreno e ora si muove sulla linea della parità a quota 19.806,8 punti. Nonostante i record messi a segno ieri da Wall Street e alla chiusura positiva della piazza finanziaria di Tokyo prevale una certa prudenza sui mercati, con gli investitori che guardano alle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, allo stallo del Congresso sul fronte pacchetto stimoli ma anche all'evoluzione della pandemia. Cresce inoltre l'attesa per i verbali della Federal Reserve che verranno pubblicati stasera.In questo quadro tra i singoli titoli del Ftse Mib si mette in luce Moncler che avanza di circa dell'1,2 per cento. Positive anche Campari e DiaSorin con cali inferiori all'1 per cento. Strappano un segno positivo anche Nexi e Recordati. Volatile Banco Bpm che ora sale di quasi l'1 per cento. Per la banca guidata da Giuseppe Castagna restano sempre in primo piano le tematiche legate al risiko bancario. Il numero uno di Banco Bpm aveva ribadito in una recente intervista l'apertura ad M&A ad ampio raggio.