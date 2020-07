Piazza Affari brinda a intesa su Recovery Fund: bancari in prima linea con spread in calo

Daniela La Cava 21 luglio 2020 - 09:33

MILANO (Finanza.com)

Prosegue la striscia di rialzi per Piazza Affari che, assieme alle altre Borse europee, festeggia l'accordo storico del consiglio europeo sul Recovery Fund. Dopo una maratona di trattative durata quattro giorni e quattro notti è stata raggiunta una intesa sul fondo per la ripresa in Europa avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, ripartita in 390 miliardi sotto forma di sovvenzioni e 360 miliardi in prestiti. La quota del Recovery Fund che spetta all'Italia è pari al 28% del valore totale, per un ammontare complessivo di 209 miliardi. A Milano, l'indice Ftse Mib si muove così sulla strada dei guadagni, mostrando una crescita dell'1,66% a 20.960 punti.Tra i singoli titoli si mette ancora in mostra il comparto bancario, con lo spread Btp-Bund che prosegue la sua discesa in area 150 punti base sostenuto proprio dall'accordo sul Recovery Fund. Tra le migliori del listino UniCredit (+3,95%), bene anche Banco Bpm e Intesa Sanpaolo che salgono rispettivamente del 3,15% e del 3,08 per cento. Ieri si sono riaccese le luci sul cosiddetto risiko bancario in scia alle indiscrezioni riportate dal "Il Messaggero", secondo cui UniCredit starebbe valutando anch'essa l'opzione di una aggregazione, unendo le sue forze con quelle di un'altra banca italiana. Tra gli industriali si mette in luce in avvio anche Cnh Industrial che segna un rialzo dello di oltre il 4 per cento.Avvio di giornata debole, invece, per DiaSorin che viaggia in calo di circa mezzo punto percentuale, in area 180 euro. Si muovono poco sotto la linea della parità Recordati e Inwit.