Piazza Affari: avvio poco mosso del Ftse Mib (+0,1%), scatto di Pirelli (+2,4%)

simone borghi 8 luglio 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza debole Piazza Affari ha invertito la marcia con il Ftse Mib che avanza dello 0,1% poco sopra i 22.000 punti. Venerdì scorso l’indice italiano ha chiuso in calo dello 0,6% appena sotto la soglia dei 22.000 punti. Vicino alla parità anche gli altri listini europei dopo gli ultimi dati mercato del lavoro Usa (in particolare il balzo delle non-farm payrolls a 224mila unità) che smorzano le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed nella riunione di fine mese.Intanto in Europa si guarda al caso Deutsche Bank che ha annunciato un maxi piano di ristrutturazione. Ma anche alla Grecia, dove le elezioni hanno decretato la fine della premiership di Alexis Tsipras, leader del partito Syriza, e la vittoria del partito di centro-destra Nuova Democrazia, guidato dall'ex banchiere Kyriakos Mitsotakis.A Piazza Affari, la migliore del Ftse Mib è Pirelli che scatta con un balzo di oltre il 2,4% dopo che JP Morgan ha alzato la raccomandazione a overweight con target price a 8 euro. Bene anche Tenaris che avanza dell’1,3%. In fondo al listino troviamo invece le utilities con Italgas e Terna che cedono circa lo 0,7%.