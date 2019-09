Piazza Affari: avvio di seduta positivo del Ftse Mib (+0,3%), Scattano Saipem e Moncler

simone borghi 9 settembre 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio positivo per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che avanza dello 0,3% in area 22.000 punti, mettendo così da parte la chiusura in calo di venerdì scorso. L'attenzione degli investitori è rivolta alle questioni politiche, e in particolar modo all'appuntamento con il discorso di oggi alle 11 del premier Giuseppe Conte in vista della fiducia. Conte affronterà diversi temi nel suo intervento, ma il mercato attende soprattutto indicazioni sulle prossime misure economiche che verranno adottate dal governo giallo-rosso. In questo clima di attesa lo spread Btp-Bund inizia senza particolari scossi la giornata poco sopra i 150 punti base.Sempre in primo piano il discorso banche centrali, in attesa della riunione di giovedì 12 della Banca centrale europea (Bce). Come sottolineano numerosi operatori sono molto elevate le aspettative del mercato che si attende, tra i vari annunci, il taglio dei tassi deposito e una modifica della forward guidance.Tornando a Piazza Affari, scattano in avvio Saipem (+1,3%), Moncler (+1,1%) e Pirelli (+1%). Sulla parità Fca dopo la notizia della possibile cacciata del ceo di Nissan Hiroto Saikawa che torna ad alimentare le speranze di un asse Fca-Renault. L'ad, tra i fattori che hanno messo i bastoni tra le ruote alla prospettiva di un deal tra i due colossi dell'auto, è stato costretto a convocare infatti una conferenza stampa, e ad ammettere di aver percepito compensi illeciti. Le sue dimissioni sono dunque possibili: tutto dipende da cosa deciderà la Commissione incaricata delle nomine dell'azienda giapponese. Ma lo stesso Saikawa, secondo rumor riportati da Reuters, sarebbe pronto a passare il testimone. Le peggiori in partenza sono Recordati (-1,2%) e Diasorin (-0,5%).