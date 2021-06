Piazza Affari avanza ancora: Banco BPM e Nexi guidano la carica, male Fineco

Titta Ferraro 8 giugno 2021 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Incipit di seduta con prevalenza degli acquisti a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, reduce da ben otto sedute consecutive in rialzo, segna +0,14% a 25.854 punti. Ieri l'indice ha segnato +0,99% a a 25.824 punti, aggiornando i top dal 2008. Oggi riflettori sullo Zew tedesco in attesa della decisione della Banca centrale europea, con la riunione di giovedì, oltre che l'aggiornamento di maggio sull'inflazione negli Stati Uniti, in agenda sempre giovedì.Tra le big di Piazza Affari si conferma lo sprint di Unicredit (+1,4% a 11,01 euro), già ieri in testa al Ftse Mib sotto la spinta della promozione a buy da parte di Jefferies. In corsa anche Nexi (+2,49%) e Banco Bpm (+1,44%).Sul fronte opposto soffrono Fineco (-0,88%) e Diasorin (-0,45%).