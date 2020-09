Piazza Affari avanti tutta in scia a rimbalzo Nasdaq, exploit di Inwit e Diasorin

Titta Ferraro 9 settembre 2020 - 17:54

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si accoda al cospicuo rimbalzo di Wall Street archiviando una seduta in deciso rialzo. Il Ftse Mib ha chiuso oggi a +2,02% a quota 19.771 punti. In testa STM con oltre +7% dopo i cali delle ultime sedute. Molto bene anche Diasorin a +5,54%. Il ceo Carlo Rosa ha rimarcato in un'intervista che il business corrente si è ripreso, la situazione negli ospedali si è normalizzata, è tornata fiducia e questa tendenza si salda alle opportunità della gamma delle soluzioni Covid. Il top manager sottolinea come la stagione vaccinale non contrasterà le opportunità nella diagnostica, in quanto il prossimo filone sarà la verifica via test dell'efficacia della vaccinazione.Tra le big spunto rialzista di Enel (+2,38% in area 7,65 euro) e delle altre maggiori utility (+1,55% per Terna e +3,46% per Snam) con le ultime indiscrezioni stampa che vedono il Mise aver presentato una proposta per l'utilizzo di un plafond da 4,5 mld di euro (di cui 1 mld specifico per l'idrogeno) a valere sulle risorse Europee messe a disposizione dal Recovery Fund e dal Just transition fund. Tra le proposte spicca lo sviluppo dell'idrogeno con il coinvolgimento prevalente delle aziende di stato (Enel, Terna, Snam) inclusa la creazione di una piattaforma di ricerca, un polo industriale per la produzione di elettrolizzatori di potenza elevata ed un piano per la sperimentazione della produzione da rinnovabili. Notizia positiva per il settore nel complesso.Sul parterre milanese spicca anche Inwit a +5,75%. Tra le banche Unicredit segna +3,23%. Si è fermata a +1,6% Intesa Sanpaolo che come gruppo ad agosto ha primeggiato nella raccolta di risparmio gestito con 1.051,4 milioni di euro grazie al contributo di Eurizon con 491,8 milioni di euro e Fideuram Investimenti con 559,6 milioni di euro.