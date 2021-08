Piazza Affari attende dati Usa, continua raffica trimestrali: i titoli in evidenza oggi

Daniela La Cava 6 agosto 2021 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari è in cerca di una direzione in una prima giornata che si preannuncia incerta e prudente in vista della pubblicazione dei dati sul lavoro americano Usa per il mese di luglio. In questo clima di attesa, l'indice Ftse Mib oscilla sulla linea della parità a 25.667 punti. Al di là del dato Usa, market mover di giornata, a Milano è la stagione degli utili a continuare a catturare l'attenzione degli investitori.I migliori titoli del listino milanese sono proprio due titoli che hanno comunicato ieri a mercati chiusi i conti del primo semestre e del secondo trimestre. Si tratta di Pirelli che indossa la maglia di miglior titolo del Ftse Mib grazie a un rialzo del 3,6% circa e Banco Bpm che avanza del 2,27%. Rialzi più contenuti invece per Unipol e UnipolSai che mostrano una crescita rispettivamente dello 0,42% e dello 0,34% dopo la pubblicazione dei numeri semestrali, avvenuta stamattina prima dell'avvio delle contrattazioni. Tra i big del comparto finanziario avanza Bper che sale di circa l'1,84%. Sul fondo del listino Interpump e UniCredit che cedono rispettivamente l'1,58% e lo 0,96% dopo i guadagni della vigilia.