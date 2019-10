Piazza Affari apre in calo, Stm sul fondo dopo Texas Instruments. Bene Poste

Daniela La Cava 23 ottobre 2019 - 09:23

MILANO (Finanza.com)

Avvio in flessione per Piazza Affari, in linea con le principali Borse europee che attendono sviluppi sul negoziato tra Stati Uniti e Cina e sulla Brexit. A Milano l'indice Ftse Mib cede in questo momento lo 0,48% a 22.379,34 punti. Tra i peggiori titoli del listino milanese sul fondo Stm che cede quasi il 3% dopo le indicazioni giunte ieri da Texas Instruments. Sotto le vendite anche Amplifon e Pirelli che cedono rispettivamente il 2,44% e l'1,6 per cento. Segno positivo per Poste Italiane che si posiziona tra i migliori titoli del Ftse Mib all'indomani della promozione di Goldman Sachs a buy.Intanto il mercato inizia a guardare alla riunione Bce di giovedì, l’ultima con Draghi alla presidenza. Dal fronte macro oggi è attesa la fiducia dei consumatori nell'Eurozona. Sul fronte emissioni, oggi è previsto il collocamento presso gli investitori istituzionali della quindicesima tranche del Btp Italia, dopo il buon esito per il pubblico retail.