Piazza Affari apre in buon rialzo, Ferrari subito in testa

Titta Ferraro 25 novembre 2021 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

Avvio intonato al rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna +0,7% in area 27.299 punti. L'intonazione positiva dei mercati stride con l'avanzata della quarta ondata Covid in Europa (ieri nuovi record di contagi in Germania oltre quota 75mila) e la spinta inflazionistica che ha visto l'indicatore di inflazione PCE core degli Stati Uniti raggiungere un massimo di 31 anni del 5,1%. Indicazioni che hanno acuito le attese di una Fed attiva sui tassi prima del previsto. Anche le minute del meeting Fed di novembre hanno indicato che la banca centrale Usa è pronta ad "aggiustare l'acquisto degli asset (dunque la riduzione degli acquisti che sta già avvenendo attualmente con il tapering) e ad alzare i tassi prima del previsto, nel caso in cui l'inflazione continuasse a salire a un ritmo più elevato rispetto ai livelli coerenti con gli obiettivi della Commissione".Sul fronte macro, questa mattina i dati tedeschi hanno deluso ancora una volta, con il clima dei consumatori di Gfk che è sceso al minimo di sei mesi di -1,6.Tra i titoli di Piazza Affari scatta in avvio Ferrari (+1,8% a 241,7 euro). Rialzi superiori all'1% per Campari, CNH, Diasorin, Moncler e Recordati. Rialzo del 2% a 0,507 euro per TIM reduce dall'oltre +15% della vigilia in scia alle voci di un possibile rilancio dell'offerta parte di Kkr. Tra i segni meno spiccano invece Saipem e Tenersi con oltre -0,7%.Poco mossa Generali (+0,05% a 18,41 euro) che ha annunciato di avere avviato trattative esclusive con Crédit Agricole Assurances per l'acquisizione di La Médicale, società assicurativa di Crédit Agricole Assurances rivolta agli operatori sanitari.