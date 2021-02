Piazza Affari ancora in rialzo guidata da galassia Agnelli

Daniela La Cava 2 febbraio 2021 - 09:35

MILANO (Finanza.com)

Movimenti positivi a Piazza Affari che si muove sopra quota 22 mila punti. A Milano l'indice Ftse Mib guadagna oltre un punto percentuale a quota 22.076 punti, proseguendo i guadagni di inizio settimana. Ieri l'indice Ftse Mib, che ha archiviato gennaio con un saldo di quasi -3%, ha chiuso con un +1,17% a 21.825 punti. Sui mercati prevale l'ottimismo per l'adozione di un piano di rilancio negli Stati Uniti e lo smorzarsi della frenesia su GameStop e l'argento. Intanto in Italia si guarda alla questione politica, con le trattative tra i diversi partiti condotte dal presidente della Camera, Roberto Fico, che nei giorni scorsi ha avuto il mandato esplorativo dal Quirinale.Tornando a Piazza Affari, si mette in luce tutta la galassia Agnelli. A cominciare da Cnh Industrial, la migliore del listino con un rialzo del 3,5%, che ha incassato la promozione di Equita che ha portato la raccomandazione a buy (acquistare) soprattutto per potenziale M&A Iveco (o spin-off) e ha alzato anche il target price del 33% a 14 euro. Bene anche Stellantis (+3,44%) ma anche Ferrari che sale di oltre il 2% nel giorno della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2020. Per il Cavallino Rampante focus anche sulla nomina del nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Camilleri. Avanzano anche due big del comparto oil Tenaris e Saipem che guadagnano circa il 3 per cento. Debolezza e modesti ribassi Telecom Italia (-0,2%).