Piazza Affari allunga dopo Bce, i titoli del Ftse Mib sotto i riflettori oggi

Titta Ferraro 22 aprile 2021 - 14:45

MILANO (Finanza.com)

Seduta intonata al rialzo oggi per Piazza Affari. Il Ftse Mib segna +0,87% a 24.371 punti, sui massimi intraday, dopo che la Bce ha confermato la propria politica monetaria ultra-espansiva. Tassi fermi ai minimi storici e acquisti netti nell’ambito del Programma di acquisto pandemico PEPP da 1.850 miliardi di euro che andranno avanti almeno sino alla fine di marzo 2022. L'istituto centrale ha rimarcato che si attende che in questo trimestre gli acquisti nell’ambito del PEPP proseguano a un ritmo significativamente più elevato rispetto ai primi mesi dell’anno.Tra le blue chip di Piazza Affari spicca il rally di Stm con un rialzo del 2,9% a ridosso di quota 32 euro. In vista dei conti del primo trimestre 2021, che verranno rilasciati il prossimo 29 aprile, Banca Akros si attende numeri molto forti dopo che STM ha rivisto al rialzo per tre volte le sue previsioni di fatturato per l’anno in corso e con l’ultima revisione ha fornito il 2,5% in più rispetto all'ultima guidance in un mercato dei semiconduttori favorevole. La guidance di Stm per il primo trimestre del 2021 è molto forte e implica una crescita del 31% a/a (-9,5% trim/trim) a 2,93 miliardi di dollari, con un margine lordo di circa il 38,5%.Molto bene anche Moncler (+2,18%) che si porta in area 53,5 euro a ridosso dei massimi storici toccati il 19 febbraio (chiusura a 53,32 euro, top intraday a 54,44 euro). Oggi dopo la chiusura del mercato arriveranno i dati preliminari del primo trimestre 2021. Il consensus indica ricavi trimestrali per 361 milioni di euro, in rialzo del 19% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2020. Il retail dovrebbe segnare 281 mln, mentre wholesale 80 mln.Migliori performer di giornata è Nexi con +4,77%. Tra le big si segnala il quasi +2% di Enel.