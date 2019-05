Piazza Affari: Ftse Mib tenta il rimbalzo (+0,6%), scatto di Cnh Industrial (+3%)

simone borghi 24 maggio 2019 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Avvio in territorio positivo per Piazza Affari con il Ftse Mib che avanza dello 0,6% in area 20.250 punti, dopo aver chiuso ieri in calo di oltre 2 punti percentuali, sui minimi a 3 mesi. Oggi in rialzo anche le altre principali Borse europee che tentano il rimbalzo da un giovedì nero.Il contesto di mercato rimane comunque dominato dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Ieri il Fondo monetario internazionale ha rimarcato come l'ultima escalation della guerra commerciale possa intaccare in modo significativo il sentimento dei mercati e delle imprese, pesando sulla crescita economica globale.Intanto cresce l'attesa per le elezioni europee che si chiuderanno domenica. I vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, chiudono oggi la campagna elettorale con l'ultima raffica di comizi e apparizioni tv. Intanto a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte riceverà il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk.Per quanto riguarda l’azionario, spicca in vetta al Ftse Mib Cnh Industrial (+3%) che intende riavviare il suo programma di acquisto di azioni proprie per un importo massimo di 700 milioni di dollari destinato all'ottimizzazione della struttura patrimoniale della società. In volata anche Recordati (+2,2%) e Fca (+2%). Unico segno meno per Juventus (-3,2%).