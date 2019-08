Piazza Affari: Ftse Mib prende fiato in avvio e cede lo 0,2%, Juventus in testa (+1,4%)

simone borghi 22 agosto 2019 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per Piazza Affari con il Ftse Mib che arretra dello 0,2% in area 20.800 punti, dopo aver chiuso ieri con un balzo dell’1,8%. In Italia l'attenzione del mercato rimane rivolta al Quirinale. Oggi il presidente Sergio Mattarella chiuderà il giro di consultazioni con i partiti più importanti.Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in programma venerdì al simposio di Jackson Hole. Ieri intanto, dai verbali dell'ultima riunione della banca centrale americana, è emerso che i membri del consiglio hanno discusso dell'opportunità di un taglio dei tassi più importante rispetto a quello eseguito di un quarto di punto percentuale. La maggior parte degli analisti si aspetta un nuovo taglio dello 0,25% a settembre.La giornata odierna sarà movimentata da alcune indicazioni macro di rilievo, tra cui spiccano gli indici Pmi manifatturiero e servizi di Germania, Francia e intera Eurozona relativo al mese di agosto. In uscita anche la fiducia dei consumatori europei.Per quanto riguarda Piazza Affari, Juventus scatta in vetta al Ftse Mib con un rialzo dell’1,4%, insieme a Amplifon con un guadagno dello 0,8%. Acquisti anche sui bancari con in prima fila Banco Bpm (+0,7%) e Intesa Sanpaolo (+0,2%). Tra i più peggiori troviamo Leonardo (-1,4%) e Saipem (-1,4%).