Piazza Affari: Ftse Mib in lieve rialzo, bene Telecom Italia e Fca

simone borghi 21 giugno 2019 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Partenza in territorio positivo per Piazza Affari con il Ftse Mib che avanza dello 0,3% a 21.400 punti, proseguendo il rialzo dello 0,7% messo a segno ieri. Dopo i festeggiamenti per la Fed, l'attenzione del mercato torna verso la questione commerciale con il vertice del G20, in agenda il 28 e 29 giugno a Osaka (in Giappone), che si avvicina. Nel corso del vertice il presidente americano Donald Trump dovrebbe incontrare il suo omologo cinese Xi Jinping. Una occasione, considerata importante dal mercato, per stabilire la fattibilità di un accordo tra le due super potenze.In Italia, attenzione anche alla questione del debito. A Bruxelles infatti prosegue il vertice europeo con i capi di stato e di governo. Il clima tra l'Italia del premier Giuseppe Conte e gli altri leader di stato è però piuttosto teso. L'Ue avrebbe accolto freddamente la lettera ricevuta da Roma con cui il governo M5S-Lega si impegna ad andare incontro alle richieste di Bruxelles, nel tentativo di evitare la procedura di infrazione.A Piazza Affari, la migliore del Ftse Mib è Telecom Italia che guadagna l’1,2% dopo aver sottoscritto con Cdp ed Enel un Accordo di Confidenzialità volto ad avviare un confronto finalizzato a valutare possibili forme di integrazione delle reti in fibra ottica di Tim e Open Fiber, anche attraverso operazioni societarie.Acquisti anche per Bper (+1%) e Fca (+0,7%). Si è risolta quindi la situazione di stallo e l'assemblea della settimana prossima di Nissan dovrebbe sancire la pace nei rapporti tra Parigi e Tokyo, aprendo indirettamente le porte a un nuovo spostamento di fronte per una riapertura dei colloqui con Fca per una possibile fusione con Renault. Le peggiori del paniere principale sono Stm (-1,5%) e Atlantia (-1,3%).