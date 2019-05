Piano della Lega, taglio Irpef e condono per le imprese (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 30 maggio 2019 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

"Piano della Lega, taglio Irpef e condono per le imprese". Così Il Sole 24 Ore riporta indiscrezioni sulla riforma fiscale su cui punta il partito del vicepremier Matteo Salvini. L'idea, riguardo alla riforma dell'Irpef, sarebbe quella di ridurre le aliquote dalle attuali cinque a tre, dividendo i 40 milioni di contribuenti Irpef divisi in tre scaglioni. La prima fascia includerebbe redditi familiari fino a 50 o 60mila euro e si vedrebbe applicare un prelievo del 15%. Mentre per chi si colloca sopra i 100mila euro l'aliquota si fermerebbe al 40%."Tra le sei proposte portate da Armando Siri c'è anche il condono per le imprese, in particolare il saldo e stralcio per le società in difficoltà economica - scrive Il Sole - Inoltre, tra le ipotesi di sanatorie da riproporre, oltre alla proroga della rottamazione delle cartelle, rispunta anche la cosiddetta «Dichiarazione integrativa speciale» per poter correggere errori od omissioni delle denunce dei redditi o Irap già presentate. Contribuenti e imprese potrebbero sanare le loro posizioni versando una percentuale in luogo delle maggiori imposte dovute (Irpef, Ires, sostitutive o Irap) ottenendo una copertura anche sul fronte sanzionatorio".