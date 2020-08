Piaggio: vinta gara Poste Italiane per fornitura 5mila scooter a 3 ruote

Daniela La Cava 7 agosto 2020 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Piaggio ha annunciato di essersi aggiudicato la gara indetta a livello comunitario da Poste Italiane per la fornitura di 5.000 scooter termici a tre ruote da adibire al recapito postale. Il valore complessivo della commessa ammonta a oltre 31 milioni di euro. La consegna della flotta si concluderà entro la prima metà del 2021.Il gruppo guidato da Roberto Colaninno indica nella nota che il veicolo oggetto del contratto di fornitura è il nuovo scooter Piaggio 3W- Delivery 125cc Euro 5, progettato e sviluppato da Piaggio per far fronte alle esigenze di trasporto e consegna delle flotte aziendali e alle richieste tipiche del delivery. Poste Italiane ha riconosciuto lo scooter come la migliore soluzione per il trasporto di importanti volumi, capace di garantire al contempo sicurezza e manovrabilità.Il Gruppo Piaggio si conferma così leader in Europa nella fornitura di veicoli per la consegna della posta e il delivery professionale: l’esperienza maturata da Piaggio gli ha permesso di aggiudicarsi, negli anni, la fornitura di oltre 53.000 scooter al servizio postale dei principali Paesi europei.