Piaggio: tribunale infligge sanzione da 7,6 milioni, nessun impatto su business

Valeria Panigada 28 agosto 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Piaggio dovrà pagare un importo complessivo di circa 7,6 milioni di euro. Questa la sentenza di primo grado in merito a un caso riguardante un fornitore nel 2009. Il gruppo di Pontedera si prepara all'appello e assicura che la sanzione non avrà alcun impatto sul business. "La società precisa di ritenere la decisione viziata per molteplici motivi e di aver già conferito mandato ai propri legali di proporre appello avverso la stessa - si legge nella nota di Piaggio - In ogni caso, quanto portato dalla sentenza non incide in alcun modo sul business del gruppo e sul suo andamento e si precisa inoltre che tutti gli indicatori di business stanno procedendo in linea con gli obiettivi di crescita dell’anno".