Piaggio tonica in Borsa, per Mediobanca nuovo target sale a 3,6 euro

Daniela La Cava 13 aprile 2021 - 12:15

MILANO (Finanza.com)

Seduta in deciso rialzo per Piaggio a Piazza Affari, dove mostra una crescita di quasi il 4% a quota 3,488 euro. Gli analisti di Mediobanca Securities hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo del gruppo delle due ruote, portandolo da 3,4 a 3,6 euro, e hanno confermato la valutazione outperform. In particolare, gli analisti indicano la "robusta performance del mercato nel corso del primo trimestre 2021". "Nonostante le limitazioni alla mobilità, le interruzioni delle attività di vendita e l'introduzione di nuove normative sulle emissioni, il mercato europeo delle due ruote ha avuto un buon inizio ed è pronto a superare i livelli del 2019", spiegano da Mediobanca aggiungendo che "la crescita nell'area Asia Pacifico dovrebbe rimanere forte come nel quarto trimestre, sostenuta dal posizionamento di nicchia premium di Piaggio e dagli investimenti per ampliare la rete distributiva".Guardando ai conti di Piaggio del primo trimestre 2021, in calendario il prossimo 29 aprile, Mediobanca Securities si attende vendite globali per 344 milioni di euro, con un Ebitda di 47 milioni.