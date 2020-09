Piaggio tonica a Piazza Affari, mercato guarda a possibili novità in India

Titta Ferraro 7 settembre 2020 - 13:39

MILANO (Finanza.com)

Il governo indiano potrebbe presto introdurre incentivi sulla rottamazione di auto e moto. Ad anticiparlo è stato il ministro dei trasporti stradali e autostradali indiano Nitin Gadkari nel corso del meeting annuale dell`ACMA (Automotive Component Manufacturers Association). Non sono stati indicati dettagli, ma la proposta potrebbe essere annunciata entro la fine di settembre. "Fondamentale sarà capire il perimetro e la portata dei nuovi potenziali incentivi che a nostro avviso, se confermati, potranno essere importanti per il rilancio del segmento 3 ruote (20% del fatturato di gruppo) che risulta essere ancora molto debole principalmente per effetto del calo delle vendite per il trasporto delle persone nelle aree urbane", rimarcano gli analisti di Equita SIM.Di incentivi alla rottamazione in India si era parlato già lo scorso anno scorso con le pressioni dei player di settore al governo per supportare il settore ma che poi non si concretizzarono. "Riteniamo tuttavia che la posizione forte a supporto di tali incentivi presa dal ministro dei trasporti si possa concretizzare quest'anno alla luce delle difficolta del settore post lockdown imposto dal governo", argomenta la sim milanese che ha rating hold su Piaggio.A Miano il titolo Piaggio segna +1,65% a 2,47 euro.