Piaggio soffre in Borsa: mercato due ruote tricolore scende del 97% ad aprile

Alessandra Caparello 5 maggio 2020 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

In flessione a Piazza Affari il titolo Piaggio che al momento segna un calo dello 0,30% a 2,00 euro. Il mercato delle due ruote italiano pesa circa l’ 11% del fatturato di Piaggio.Come atteso per effetto della chiusura dei dealer a seguito dell`emergenza Covid-19, il mercato italiano delle due ruote registra un calo del 97% su base annua ad aprile. Il presidente di Ancma, come ricorda Equita Sim, ha ribadito la necessità di incentivi sull`acquisto di scooter e moto considerando la stagionalità del business che non permette di recuperare i volumi persi nel lockdown, il rallentamento della fiducia e potere di acquisito delle famiglie e le difficoltà della rete di concessionari.