Piaggio: sell off su titolo, cede oltre -5%. Ma Banca Imi positiva, conferma rating e alza target price

Laura Naka Antonelli 11 maggio 2020 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Banca Imi positiva sul titolo Piaggio, a seguito dei risultati di bilancio relativi al primo trimestre comunicati dal gruppo, "che si sono confermati ampiamente in linea con le nostre proiezioni", come si legge nella nota."Confermiamo la nostra view positiva su Piaggio. Anche se per il secondo trimestre del 2020 ci aspettiamo un impatto maggiore dal Covid-19, quanto emerso dalla conference call, insieme al modo in cui sono cambiate le abitudini dei consumatori con la pandemia e l'adozione del distanziamento sociale suggeriscono, a nostro avviso, un recupero solido e veloce dei volumi a seguito del lockdown. In questo contesto, crediamo che Piaggio possa far leva sui suoi marchi e sulla tecnologia per continuare a beneficiare di un pricing positivo, fattore che dovrebbe ulteriormente sostenere un miglioramento costante dei fondamentali, al di là del 2020".Banca Imi ha reiterato il rating buy e migliorato il target price sul titolo Piaggio dai precedenti 2 euro a 2,4 euro. Il titolo tuttavia cede più del 5% a 2,02 euro, nel giorno in cui si apprende che tutti gli stabilimenti del gruppo sono stati riaperti.