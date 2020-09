Piaggio scatta a quasi +4%, mercato due ruote in recupero per terzo mese di fila

simone borghi 2 settembre 2020 - 10:44

MILANO (Finanza.com)

Brilla Piaggio a Piazza Affari con il titolo che segna un rialzo di quasi il 4% a 2,49 euro. A sostenere le quotazioni gli ultimi dati sul mercato italiano delle due ruote che segna il terzo mese consecutivo di recupero. Le vendite ad agosto salgono complessivamente del 41% rispetto allo stesso mese del 2029 (-10% da inizio anno). “Ricordiamo che il mercato delle due ruote italiano pesa circa 11% del fatturato di Piaggio e che agosto è storicamente un mese ‘leggero’ contando per il solo 5% delle vendite annuali” scrivono gli analisti di Equita.Anche il mercato spagnolo registra una crescita sostenuta ad agosto con il totale delle immatricolazioni che è salito del +29% su base annua (+16% escludendo il contributo dei 2W elettrici). “Secondo le nostre stime, Il mercato spagnolo ha un peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio. Seppure il mese di agosto ha un peso ridotto sul totale annuo di volumi e crediamo possa aver beneficiato delle limitate chiusure festive dei dealer, valutiamo favorevolmente i dati di vendita in Italia e Spagna che confermano la tonicità della domanda di due ruote. I trend degli ultimi tre mesi migliorano significativamente la visibilità sulla nostra stima annuale di volumi per Piaggio nell’area Western Countries (-4,5% a/a)” conclude Equita che hanno rating Hold sul titolo con target price a 2,30 euro.