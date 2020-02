Piaggio: ricavi e utili in crescita nel 2019. Migliore Ebitda margin dal 2006 anno della quotazione

Alessandra Caparello 26 febbraio 2020 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Performance decisamente migliori rispetto all’anno precedente quelle registrate nel 2019 dal gruppo Piaggio che ha visto una crescita di tutti i principali indicatori di conto economico insieme all’aumento dell’utile netto, maggiori investimenti e riduzione del debito.La società guidata da Roberto Colaninno ha registrato ricavi consolidati a 1512,3 milioni di euro, in crescita del 9,5%, EBITDA a 227,8 milioni in crescita del 12,9% e EBITDA margin al 15% dopo il 14,5% nel 2018, registrando il migliore Ebitda margin dal 2006, anno della quotazione. L’utile netto tocca i 46,7 milioni di euro, in crescita del 29,6% (36,1 €/mln nel 2018). Al 31 dicembre 2019 Piaggio ha venduto nel mondo 399.600 veicoli a due ruote, in crescita dell’1,6% (393.100 al 31 dicembre 2018), per un fatturato netto di 1.055,1 milioni di euro (+10,1% rispetto a 957,9 milioni di euro al 31 dicembre 2018). Il dato include anche i ricambi e accessori, che hanno registrato un fatturato pari a 132,1 milioni di euro, in crescita del 5,5%.Il settore scooter ha visto un andamento positivo, con una crescita del fatturato dell’8,1%, trainato principalmente dalla forte performance dello scooter a tre ruote Piaggio Mp3, dello scooter a ruota alta Piaggio Liberty, dal brand Vespa e dagli scooter Aprilia. Il settore moto del Gruppo ha chiuso il 2019 con il fatturato in crescita del 24,6%, principalmente grazie alla performance del brand Moto Guzzi, che ha riportato un consistente incremento spinto dalla nuova Moto Guzzi V85TT. In crescita anche i risultati del brand Aprilia, spinti dalle vendite dei modelli SX 125, RSV4 1000 e Shiver.