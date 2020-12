Piaggio presenta il suo primo monopattino elettrico in collaborazione con Aprilia

Alessandra Caparello 22 dicembre 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Piaggio debutta nel mercato dei monopattini elettrici. Aprilia ha sottoscritto un accordo di licenza con MT Distribution, già licenziatario di altri marchi automotive come Ducati e Lamborghini, per la produzione e commercializzazione di un monopattino elettrico a marchio Aprilia.Il nuovo monopattino, primo prodotto di questo tipo per il gruppo Piaggio, verrà commercializzato a partire da gennaio 2021 con un prezzo di 659 euro. “Non sono stati forniti i dettagli dell’accordo. Dicono da Equita Sim, ma ci aspettiamo un impatto limitato sui numeri 2021/22 di Piaggio. Riteniamo tuttavia interessante l’espansione del portafoglio prodotti del gruppo verso questo segmento di mercato che negli ultimi anni ha registrato una forte crescita”.