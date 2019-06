Piaggio: per Colaninno primo semestre 2019 in crescita

michele fanigliulo 28 giugno 2019 - 15:59

MILANO (Finanza.com)

A margine dell’assemblea straordinaria degli azionisti il presidente di Piaggio, Roberto Colaninno, ha annunciato che la società ha registrato vendite in aumento anche nel secondo trimestre 2019.Il management dunque è confindente sul fatto che il semestre sia positivo, anche a fronte dell’incremento a doppia cifra delle vendite nel primo trimestre.Colaninno inoltre ha confermato investimenti per l’esercizio 2019 paria 130 milioni e anticipato il lancio del nuovo Porter (un mini-cabinato e un mini-van da 1,5 tonnellate), sviluppato in joint venture con la cinese Foton.