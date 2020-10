Piaggio, ottenuto da Bei finanziamento da 30 mln per ricerca e sviluppo

Valeria Panigada 19 ottobre 2020 - 10:20

Piaggio ha firmato un contratto di finanziamento con la Banca Europea per gli Investimenti (Bei) da 30 milioni di euro, della durata di sette anni, a sostegno dei progetti di Ricerca e Sviluppo previsti nel piano di investimenti, che verranno realizzati in Italia entro il 2021. In particolare, il contratto di finanziamento supporterà lo sviluppo di soluzioni tecnologiche, di prodotto e di processo nelle aree della sicurezza attiva e passiva e della sostenibilità (compresi i propulsori elettrici e la riduzione dei consumi nei motori termici), finalizzati al rafforzamento della gamma prodotti scooter, moto e veicoli commerciali.Il finanziamento, che si affianca a un precedente contratto sottoscritto lo scorso anno, porta a 100 milioni l’impegno complessivo della Banca della Ue con Piaggio per progetti di ricerca e sviluppo del triennio 2019-2021 e "consente di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del gruppo, contribuendo all'allungamento della durata media ed alla riduzione del costo medio del debito".