Piaggio: mercato due ruote in Spagna ritorna sui livelli di aprile 2019, Italia cresce dell'11%

Alessandra Caparello 4 maggio 2021 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile, il mercato delle due ruote in Spagna ritorna sui livelli di aprile 2019 mentre l’Italia cresce dell’11% rispetto ad aprile 2019. Così ANCMA che ha pubblicato i dati di vendita relativi al mercato italiano delle due ruote che registra un aumento complessivo (immatricolato e 50cc) del +10.7% vs aprile 2019 (+10% YTD vs 2019) ad aprile. Il confronto con aprile 2020 non è rilevante alla luce della chiusura dei concessionari moto per effetto del primo lockdown in Italia.Secondo le stime di Equita, Il mercato spagnolo ha un peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio. Complessivamente, l’andamento del mercato italiano e spagnolo ad aprile è in linea con quanto anticipato dalla società nel corso della conference call dei risultati del primo trimestre del 2021. “Nelle nostre stime 2021E, continua Equita, stiamo assumendo volumi di due ruote in crescita del 5% YoY (con volumi 2020 +0.6% YoY) per Piaggio, nell’area Western Countries, che pesa il 54% del fatturato di gruppo.