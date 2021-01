Piaggio: mercato delle due ruote segna volumi in crescita dell`8% a dicembre

Alessandra Caparello 8 gennaio 2021 - 12:29

MILANO (Finanza.com)

Il mercato italiano delle due ruote registra una crescita complessiva dell’8.4% a dicembre (4Q volumi +1% YoY) segnando in particolare +46% per le Moto, +6,1% per Scooter (over 50cc) e -33,7% per i 50cc.Riteniamo che il dato dei volumi dell’immatricolato di dicembre (mese poco significativo che pesa c3% dei volumi complessivi annuali) –dice Equita - abbia beneficiato delle auto-immatricolazioni in vista del passaggio alla normativa EURO 5 (in vigore dal 1 gennaio 2021). Complessivamente, il mercato due ruote italiano chiude il 2020 con volumi in calo del 5.5% su base annua.