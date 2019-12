Piaggio: l'Ape diventa elettrica, lanciata oggi in India l'Ape E-City

Valeria Panigada 18 dicembre 2019 - 09:37

MILANO (Finanza.com)

Piaggio ha presentato oggi a New Delhi la nuova Ape E-City, la versione elettrica dell’iconico tre-ruote, che rappresenta l’ingresso del gruppo nel mercato indiano dei veicoli commerciali elettrici. Grazie alla tecnologia battery swap, che consente la sostituzione in pochi minuti della batteriascarica con una carica presso stazioni di servizio automatizzate, Ape E-City risponde alla crescente domanda di soluzioni per la mobilità commerciale, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti tra i centri urbani in India, e al sempre maggiore interesse verso le fonti di energia alternative.