Piaggio impenna a +9%, analisti fiduciosi e arriva upgrade Exane

Titta Ferraro 8 aprile 2020 - 16:12

MILANO (Finanza.com)

Scatto oggi a Piazza Affari per Piaggio, tra i migliori titoli di tutto il listino milanese con oltre +9% a 1,626 euro. Sponda oggi dal giudizio positivo di Exane BNP Paribas che ha alzato la raccomandazione a outperform da neutral, con prezzo obiettivo a 2,2 euro.Il mercato guarda inoltre con ottimismo alla prospettiva che la fase più acuta di Covid-19 sia alle spalle e quindi a una progressiva riapertura dal lockdown. Il gruppo Piaggio ha la produzione ferma in Italia, con stop consegne da metà marzo e paga anche il lockdown in India.Ieri gli analisti di Banca IMI hanno ridotto le stime per il 2020 su Piaggio aggiornando il prezzo obiettivo da 3,4 a 2 euro (rating Buy confermato) ritenendo che il rischio di ulteriori discese appare limitato. Banca IMI rimarca inoltre come le stime non tengono conto di due potenziali scenari positivi: in primo luogo la possibile introduzione di incentivi in Italia e in seconda battuta un progressivo cambiamento nelle abitudini delle persone nelle città, che potrebbe favorire sempre più l'uso di scooter rispetto ai trasporti pubblici.