Piaggio decelera a Piazza Affari nonostante la forte domanda delle due ruote in Italia

Alessandra Caparello 2 ottobre 2020 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

In rosso il titolo Piaggio che al momento segna una flessione dell’1,22% a 2,43 euro nonostante i buoni numeri derivanti dal mercato italiano delle due ruote. In particolare si segnala il quarto mese consecutivo di crescita post lockdown con i volumi di settembre che crescono complessivamente del 30% su base annua di cui +26% per le moto, +33% per scooter e +29% per i 50cc.Al netto del segmento elettrico, che è principalmente legata allo scooter-sharing, la crescita complessiva del mercato è del 23% su base annua. Equita ricorda che il mercato delle due ruote italiano pesa circa l’11% del fatturato di Piaggio e che settembre rappresenta storicamente l`8% delle vendite annuali.Più contenuta la crescita del mercato spagnolo che a settembre registra immatricolazioni in crescita del 5% su base annua. “Secondo le nostre stime, continuano gli esperti della Sim, il mercato spagnolo ha un peso mid-single digit sul fatturato di Piaggio”.