Piaggio: brand Vespa valutato oltre 900 milioni di euro

Giulio Visigalli 20 gennaio 2022 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

I risultati di un nuovo studio condotto da Interbrand mostrano che nel 2021 il valore del brand Vespa è stato di 906 milioni di euro, confermandosi come un asset chiave nel portafoglio di Piaggio.Lo studio condotto da Interbrand, azienda globale attiva nella brand consultancy, indica Vespa come "un brand unico e riconosciuto a livello mondiale, grazie alla sua perfetta combinazione di design, lifestyle e tradizione italiana"."Vespa è molto più di un brand di mobilità, simboleggia arte, design, tecnologia e divertimento", ha affermato Michele Colaninno, Consigliere Delegato per strategia, prodotto e innovazione del Gruppo Piaggio. "Vespa è un'icona di stile: la sua unicità lo rende uno dei brand più ammirati e desiderati, appartenente al mondo premium così come a quello moda e lifestyle.Nel determinare il valore economico del brand Vespa, Interbrand ha utilizzato tecniche di valutazione finanziaria comprovate e proprietarie, dati di mercato e studi quantitativi condotti nei 10 mercati di riferimento di Vespa. Tra i fattori chiave che contribuiscono alla forza competitiva del brand di Vespa svolge un ruolo primario la differenziazione all’interno del settore di riferimento, grazie all'unicità e alla riconoscibilità del design dei suoi veicoli e al patrimonio culturale che caratterizza questa icona italiana. Un altro fattore del successo di Vespa è legato ai forti sentimenti positivi dei clienti nei confronti del brand.Manfredi Ricca, Global Chief Strategy Officer di Interbrand, afferma che “Vespa è un brand storico ma in continua evoluzione, è profondamente italiano e amato a livello globale, è premium e allo stesso tempo inclusivo”.Intanto in Borsa il titolo Piaggio si muove al momento in rialzo del +1,64% a 2,98 euro ad azione.