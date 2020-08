Piaggio: balzo del titolo (+2,4%) su possibile incentivo fiscale in India

michele fanigliulo 26 agosto 2020 - 15:04

MILANO (Finanza.com)

Buone notizie per Piaggio che oggi guadagna circa il 2,6% a 2,458 euro, sovraperformando nettamente l’indice principale.Dinamica legata a notizie provenienti dall’India dove, secondo la stampa locale, il Governo starebbe pensando a incentivi sui veicoli a due ruote, con una possibile riduzione della tassa su tale categoria di mezzi.Elemento che potrebbe aiutare la ripresa della domanda per il settore del motociclo in India, Paese stremato dalla pandemia.