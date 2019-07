Piaggio avanza del 4,8% in Borsa dopo semestrale

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione in Borsa per Piaggio dopo i conti semestrali, con il titolo che ora sale del 4,8% a 2,75 euro. Il gruppo guidato da Roberto Colaninno ha chiuso il primo semestre del 2019 con un utile netto in rialzo del 29,6% a 34,6 milioni di euro rispetto ai 26,7 milioni al 30 giugno 2018. Crescita a doppia cifra anche per i ricavi consolidati che si sono attestati a 817 milioni di euro, in aumento del 12%, e per il margine lordo industriale che è salito del 9,5% a 250 milioni. Nel semestre l'Ebitda ha mostrato un aumento del 15,2% a 134,3 milioni e l'Ebit ha segnato un +21,3% a 75,1 milioni.Il consiglio di amministrazione di Piaggio ha inoltre approvato, si legge in una nota, una nuova politica di distribuzione dei dividendi incentrata sulla distribuzione di acconti sul dividendo nel corso dell’esercizio (piuttosto che in un'unica soluzione) e ha quindi deliberato di distribuire un acconto sul dividendo ordinario dell’esercizio 2019 pari a 5,5 centesimi di euro, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (a fronte di un dividendo di 9 centesimi deliberato per l’intero esercizio 2018).